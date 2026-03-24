Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François Eglise de Serez Serez

Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François

Eglise de Serez 3 Rue du Fond de Petite Ville Serez Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Visite commentée de l’église de Serez, son histoire, ses statues et leur symbolique de 14h à 18h.

Concert de chant du Choeur de garçons de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint François à 20h

Suivi d’une collation normande. .

Eglise de Serez 3 Rue du Fond de Petite Ville Serez 27220 Eure Normandie +33 6 77 80 14 93 jmproneau@orange.fr

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English : Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François

L’événement Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François Serez a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure