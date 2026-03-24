Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François Eglise de Serez Serez
Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François Eglise de Serez Serez vendredi 29 mai 2026.
Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François
Eglise de Serez 3 Rue du Fond de Petite Ville Serez Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Visite commentée de l’église de Serez, son histoire, ses statues et leur symbolique de 14h à 18h.
Concert de chant du Choeur de garçons de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint François à 20h
Suivi d’une collation normande. .
Eglise de Serez 3 Rue du Fond de Petite Ville Serez 27220 Eure Normandie +33 6 77 80 14 93 jmproneau@orange.fr
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English : Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François
L’événement Concert de l’École Maîtrisienne de Notre-Dame Saint-François Serez a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure