Concert de l’école SIARROUY Siarrouy

Concert de l’école

SIARROUY Eglise Siarrouy Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Les élèves du RPI Siarrouy, Montaner, Tarasteix et Talazac montent sur scène pour une soirée musicale pleine d’émotion et de bonne humeur.

Au programme 19h, chants pyrrénéens, occitans, basques et variétés avec les groupes Les Piverts et Beròja Estela.

Et pour prolonger la fête soirée Cantère à la salle des fêtes, avec tapas, frites, saucisses et buvette de l’APE.

SIARROUY Eglise Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 96 21 mairie.siarrouy@wanadoo.fr

English :

Pupils from the RPI Siarrouy, Montaner, Tarasteix and Talazac take to the stage for a musical evening full of emotion and good humor.

Program: 7pm, Pyrenean, Occitan, Basque and variety songs with groups Les Piverts and Beròja Estela.

And to keep the party going: Cantère evening in the village hall, with tapas, French fries, sausages and refreshments provided by the APE.

German :

Die Schüler des RPI Siarrouy, Montaner, Tarasteix und Talazac betreten die Bühne für einen musikalischen Abend voller Emotionen und guter Laune.

Auf dem Programm stehen: 19 Uhr: Pyrenäen-, okzitanische, baskische und Varieté-Gesänge mit den Gruppen Les Piverts und Beròja Estela.

Und um das Fest zu verlängern: Cantère-Abend in der Festhalle mit Tapas, Pommes, Würstchen und Getränken der EV.

Italiano :

Gli alunni degli RPI Siarrouy, Montaner, Tarasteix e Talazac salgono sul palco per una serata musicale ricca di emozioni e di buon umore.

In programma: alle 19, canzoni pirenaiche, occitane, basche e di varietà con i gruppi Les Piverts e Beròja Estela.

E per continuare la festa: serata Cantère nella sala del villaggio, con tapas, patatine, salsicce e rinfreschi dell’APE.

Espanol :

Los alumnos del RPI Siarrouy, Montaner, Tarasteix y Talazac se suben al escenario para una velada musical llena de emoción y buen humor.

En el programa: 19 h, canciones pirenaicas, occitanas, vascas y de variedades con los grupos Les Piverts y Beròja Estela.

Y para seguir la fiesta: velada Cantère en el salón del pueblo, con tapas, patatas fritas, salchichas y refrescos de la APE.

L’événement Concert de l’école Siarrouy a été mis à jour le 2025-11-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65