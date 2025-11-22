Concert de l’EDM Trio Cordes en Stock Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Concert de l’EDM Trio Cordes en Stock

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Le trio Cordes en Stock vous invite à un concert mettant à l’honneur une oeuvre magistrale du répertoire de la musique de chambre, le Divertimento K. 563 en six mouvements de W.A. Mozart.

English :

The trio Cordes en Stock invites you to a concert featuring a masterpiece of the chamber music repertoire, W.A. Mozart’s Divertimento K. 563 in six movements.

German :

Das Trio Cordes en Stock lädt Sie zu einem Konzert ein, bei dem ein meisterhaftes Werk des Kammermusikrepertoires im Mittelpunkt steht: das Divertimento KV 563 in sechs Sätzen von W.A. Mozart.

Italiano :

Il trio Cordes en Stock vi invita a un concerto con un capolavoro del repertorio cameristico, il Divertimento K. 563 di W.A. Mozart in sei movimenti.

Espanol :

El trío Cordes en Stock le invita a un concierto con una obra maestra del repertorio de música de cámara, el Divertimento K. 563 en seis movimientos de W.A. Mozart.

