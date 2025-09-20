Concert de Légendàri Trio Château des Baumes Istres

Concert de Légendàri Trio Château des Baumes Istres samedi 20 septembre 2025.

Concert de Légendàri Trio Samedi 20 septembre, 18h30 Château des Baumes Bouches-du-Rhône

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

La Division du Patrimoine culturel de la Métropole Aix-Marseille-Provence vous propose un moment convivial avec le concert de Légendàri Trio, chants traditionnels provençaux autour de la Crau et de la Camargue.

Château des Baumes Boulevard Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490459614 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@ampmetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 11 69 36 38 »}] Le château des Baumes est une maison de maître de style Italien, chère au cœur des Istréens, entièrement restaurée pour devenir un lieu de séminaire et de travail pour institutions et entreprises.

Le nom de cette demeure provient des grottes (baumes) jadis visibles avant l’urbanisation du quartier. Auguste Balthazard Denis Arduin (1854-1920) avait hérité de ses parents une propriété agricole au quartier de Pepi. Sur cette propriété figurait une maison de maître que le nouveau propriétaire fit restaurer et transformer en villa italienne. C’est à cette époque que les Istréens l’ont surnommé château Arduin, notamment pour son second étage et sa loggia à 7 baies qui offrait des vues imprenables sur les étangs de Berre et de l’Olivier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l’ont utilisé comme hôpital.

En 2020 et 2021 le château des Baumes a fait l’objet d’une rénovation complète.

L’Office de Tourisme est spécifiquement chargé d’animer la salle de réception du rez-de-chaussée à travers conférences, visites, soirées thématiques et autres manifestations en relation avec les partenaires institutionnels locaux et le tourisme.

La Division du Patrimoine culturel de la Métropole Aix-Marseille-Provence vous propose un moment convivial avec le concert de Légendàri Trio, chants traditionnels provençaux autour de la Crau et de…

copyright Label Indémo