Concert de Légendàri Trio Château des Baumes Istres

Concert de Légendàri Trio

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 18h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Venez vivre une expérience musicale unique avec le Concert de Légendàri Trio, mettant en avant des chants traditionnels provençaux inspirés de la Crau et de la Camargue.

Le Légendàri Trio vous plongera dans l’univers riche et vibrant des mélodies provençales, offrant une performance qui célèbre le patrimoine culturel de la région. Les artistes, passionnés par la musique traditionnelle, vous transporteront à travers des histoires et des émotions, rendant hommage aux racines de la culture provençale.



Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir la beauté des chants traditionnels dans une ambiance chaleureuse. Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre place pour cet événement exceptionnel.



Organisé par la Division du Patrimoine culturel de la Métropole Aix-Marseille-Provence. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 69 36 38 patrimoine.culturel@ampmetropole.fr

English :

Come and enjoy a unique musical experience with the Légendàri Trio Concert, featuring traditional Provencal songs inspired by the Crau and Camargue regions.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges musikalisches Erlebnis mit dem Konzert des Légendàri Trios, das traditionelle provenzalische Lieder in den Vordergrund stellt, die von der Crau und der Camargue inspiriert sind.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza musicale unica con il concerto del Trio Légendàri, che propone canzoni tradizionali provenzali ispirate alle regioni della Crau e della Camargue.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia musical única con el Trío Concert de Légendàri, con canciones tradicionales provenzales inspiradas en la Crau y la Camarga.

