Concert de l’ensemble Acantha Eglise de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo

Concert de l’ensemble Acantha Samedi 20 septembre, 20h30 Eglise de Saint-Cast Côtes-d’Armor

Ce concert rassemble quatre musiciens : Alain Rouxel – Baryton, Lamia Benchekchou – Soprano, Jean-Yves Simon – Violon et Alain Binet – piano.

L’ensemble interprètera des oeuvres de Bach, Berlioz, Mozart et Verdi en duo ou en solo, des airs sacrés ainsi que des opéras français et italien.

Eglise de Saint-Cast, Saint Cast, 22380 Saint-Cast-le-Guildo, Côtes-d'Armor, Bretagne

@ Amis de l’orgue