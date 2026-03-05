Concert de l’ensemble Alla Breve Saint-Jean-Brévelay
Concert de l’ensemble Alla Breve Saint-Jean-Brévelay dimanche 29 mars 2026.
Concert de l’ensemble Alla Breve
Eglise Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Les musiciens de l’ensemble de musique de chambre Alla Breve (soprano, clarinette, cor et violoncelle accompagnés au piano) interprèteront le à 17h dans l’église de SaintJean-Brévelay un programme romantique. Participation libre, durée 1h45.
Airs, duos et trios seront choisis parmi les plus belles pages de célèbres compositeurs du dix-neuvième et début vingtième siècles (Brahms, Berlioz, Dvorak, Saint-Saëns, Fauré, Gounod). .
Eglise Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 6 98 52 57 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de l’ensemble Alla Breve Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2026-03-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE