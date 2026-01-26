Concert de l’Ensemble ARCOVIVO Église de Pagney-derrière-Barine Pagney-derrière-Barine
Concert de l’Ensemble ARCOVIVO
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
Le comité des fêtes de Pagney-derrière-Barine vous convie au concert de l’orchestre à cordes, Ensemble ARCOVIVO.
Rendez-vous à l’église Saint-Bric de Pagney-derrière-Barine.
Entrée libre
L’orchestre interprétera, entre autre, des oeuvres de Lully, Mozart, Chostakovitch, Vivaldi et bien d’autres.
Un verre de l’amitié clôturera le concert.Tout public
Église de Pagney-derrière-Barine 380 rue Font Saint-Brice Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est comite.fetes.pagney@gmail.com
English :
The Pagney-derrière-Barine festival committee invites you to a concert by the string orchestra Ensemble ARCOVIVO.
See you at Saint-Bric church in Pagney-derrière-Barine.
Free admission
The orchestra will perform works by Lully, Mozart, Shostakovich, Vivaldi and many others.
The concert closes with a friendly drink.
