CONCERT DE L’ENSEMBLE ARIANNA Lodève

Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault

la musique baroque s’invite à la Cathédrale de Lodève à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Ensemble professionnel de musique baroque, Arianna interprétera des chœurs et airs extraits du Messie de Haendel. Direction Marie-Paule Nounou.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

baroque music invites itself to Lodève Cathedral for the European Heritage Days.

lädt die Barockmusik anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes in die Kathedrale von Lodève ein.

la musica barocca arriva nella Cattedrale di Lodève nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

la música barroca llega a la catedral de Lodève en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

