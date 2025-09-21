CONCERT DE L’ENSEMBLE ARIANNA Lodève
CONCERT DE L’ENSEMBLE ARIANNA Lodève dimanche 21 septembre 2025.
CONCERT DE L’ENSEMBLE ARIANNA
Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
la musique baroque s’invite à la Cathédrale de Lodève à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Ensemble professionnel de musique baroque, Arianna interprétera des chœurs et airs extraits du Messie de Haendel. Direction Marie-Paule Nounou.
Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .
Place Capitaine Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
English :
baroque music invites itself to Lodève Cathedral for the European Heritage Days.
German :
lädt die Barockmusik anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes in die Kathedrale von Lodève ein.
Italiano :
la musica barocca arriva nella Cattedrale di Lodève nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
la música barroca llega a la catedral de Lodève en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE ARIANNA Lodève a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC