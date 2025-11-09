Concert de l’Ensemble Astrolabe Ploëzal
Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:30:00
2025-11-09
Avec « Suites de Danses », l’Ensemble Astrolabe sort des sentiers battus en proposant un programme à la rencontre des cultures et des esthétiques un voyage à travers le temps et l’Europe en explorant les suites de danses. Une rencontre joyeuse et ambitieuse entre la musique baroque et les musiques traditionnelles, un hommage à la richesse des musiques à danser, de l’Ecosse à l’Italie, en passant par la Bretagne et l’Allemagne. Le concert sera suivi d’un goûter. .
Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
