Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée. La Feuillée

Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée.
Église Le Bourg La Feuillée Finistère
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Musiques au Coeur des Monts d’Arrée vous propose un concert de l’Ensemble Astrolabe à l’église de La Feuillée à 18h.
Entrées 15€ gratuit pour les étudiants, de 15 ans et les chômeurs.
Renseignements 06 17 44 16 01
musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .
Église Le Bourg La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01
