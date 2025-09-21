Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée. La Feuillée

Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée. La Feuillée dimanche 21 septembre 2025.

Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée.

Église Le Bourg La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Musiques au Coeur des Monts d’Arrée vous propose un concert de l’Ensemble Astrolabe à l’église de La Feuillée à 18h.

Entrées 15€ gratuit pour les étudiants, de 15 ans et les chômeurs.

Renseignements 06 17 44 16 01

musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .

Église Le Bourg La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de l’Ensemble Astrolabe présenté par Musiques au Coeur des Monts d’Arrée à La Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2025-09-05 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ