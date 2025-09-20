Concert de l’ensemble BAROKENTIN EGLISE Besneville

EGLISE 1 Rte de Carbeauville Besneville Manche

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

A la suite de la visite du village, curieux et mélomanes pourront assister dans l’église de Besneville à un concert de l’ensemble BAROKENTIN. Le programme proposé rassemble une série de chefs-d’œuvre de la musique française du XVIIIe siècle, incluant des sonates de Jean-Féry Rebel et Elisabeth Jacquet de la Guerre ainsi que des pièces pour clavecin seul de Rameau et Couperin. David Le Monnier (clavecin), sera accompagné en cette occasion par Hélène Del Medico (violon), Jet Planken (violoncelle) et Jean-Baptiste Bernuit (violon). .

+33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

