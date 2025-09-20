Concert de l’Ensemble Baroque de Rennes Domloup

Eglise de Domloup Domloup Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Dans le cadre d’une série de 4 concerts sur l’année 2025, l’ensemble baroque de Rennes présentera un concert sur l’automne, le samedi 20 décembre à 18 heures à l’église de Domloup.

Tarifs 8€/ adulte 5€/ réduit et 2€/ enfant

Sur réservation à ensemblebaroquerennes@gmail.com .

Eglise de Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 39 65

