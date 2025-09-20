Concert de l’Ensemble Baroque de Rennes Domloup
Concert de l’Ensemble Baroque de Rennes Domloup samedi 20 septembre 2025.
Concert de l’Ensemble Baroque de Rennes
Eglise de Domloup Domloup Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 20:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre d’une série de 4 concerts sur l’année 2025, l’ensemble baroque de Rennes présentera un concert sur l’automne, le samedi 20 décembre à 18 heures à l’église de Domloup.
Tarifs 8€/ adulte 5€/ réduit et 2€/ enfant
Sur réservation à ensemblebaroquerennes@gmail.com .
Eglise de Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 39 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de l’Ensemble Baroque de Rennes Domloup a été mis à jour le 2025-09-05 par OT CHATEAUGIRON