Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères rue de l’Église Tonnay-Charente

Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères rue de l’Église Tonnay-Charente samedi 13 décembre 2025.

Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères

rue de l’Église Église Saint-Étienne Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Caprices et folies du grand siècle et chants de Noël.

.

rue de l’Église Église Saint-Étienne Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr

English : Les Ephémères Baroque Orchestra_Tonnay-Charente

Caprices and follies of the Grand Siècle and Christmas carols.

German : Barockorchester Les Ephémères_Tonnay-Charente

Launen und Torheiten des Grand Siècle und Weihnachtslieder.

Italiano : Ensemble baroque Les Ephémères

Caprices et folies du grand siècle e canti natalizi.

Espanol : Ensemble baroque Les Ephémères

Caprices et folies du grand siècle y villancicos.

L’événement Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan