Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères rue de l’Église Tonnay-Charente
Concert de l’ensemble baroque Les Ephémères
rue de l’Église Église Saint-Étienne Tonnay-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Caprices et folies du grand siècle et chants de Noël.
rue de l’Église Église Saint-Étienne Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr
English : Les Ephémères Baroque Orchestra_Tonnay-Charente
Caprices and follies of the Grand Siècle and Christmas carols.
German : Barockorchester Les Ephémères_Tonnay-Charente
Launen und Torheiten des Grand Siècle und Weihnachtslieder.
Italiano : Ensemble baroque Les Ephémères
Caprices et folies du grand siècle e canti natalizi.
Espanol : Ensemble baroque Les Ephémères
Caprices et folies du grand siècle y villancicos.
