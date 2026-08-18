Informations pratiques

Trégarantec

Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde

Église Saint-Théarnec Trégarantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:30:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-10-04

La musique sublime les différences et rassemble les hommes.

En faisant vivre notre langue par le chant et la musique, nous espérons vous faire partager, à travers nos différentes créations la passion et l’enthousiasme qui sont les nôtres.

La vocation première de l’Ensemble Choral du Bout du Monde est de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses créations.

L’ensemble, fondé en 1977 regroupe une soixantaine de choristes et musiciens placés sous la direction de Gwenn An Dreo.

Nous répétons tous les vendredis (hors vacances scolaires) au Folgoët.

Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre.

Site internet https://ecbm.bzh .

Église Saint-Théarnec Trégarantec 29260 Finistère Bretagne +33 6 45 01 88 86

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English :

L’événement Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde Trégarantec a été mis à jour le 2026-08-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne