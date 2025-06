Concert de l’ensemble Choral du Bugue Église de Saint Chamassy Saint-Chamassy 2 juillet 2025 20:00

Dordogne

Concert de l’ensemble Choral du Bugue Église de Saint Chamassy 16 rue de la mairie Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Concert de l’Ensemble Choral du Bugue et des Choristes de « A Contretemps » (19).

Direction Jean Roux, pianiste Jean-Baptiste Cougoul

Au programme :

Stabat Mater (Jenkins)

Magnificat (Vivaldi)

Carmina Burana (Carl Orff)

Opus 48 (Mendelssohn)

Église de Saint Chamassy 16 rue de la mairie

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 46 52 66

English : Concert de l’ensemble Choral du Bugue

Concert by the Ensemble Choral du Bugue and the Choristes de « A Contretemps » (19).

Conductor: Jean Roux, pianist: Jean-Baptiste Cougoul

Program:

Stabat Mater (Jenkins)

Magnificat (Vivaldi)

Carmina Burana (Carl Orff)

Opus 48 (Mendelssohn)

German : Concert de l’ensemble Choral du Bugue

Konzert des Ensemble Choral du Bugue und der Choristen von « A Contretemps » (19).

Leitung: Jean Roux, Pianist: Jean-Baptiste Cougoul

Auf dem Programm stehen:

Stabat Mater (Jenkins)

Magnificat (Vivaldi)

Carmina Burana (Carl Orff)

Opus 48 (Mendelssohn)

Italiano :

Concerto dell’Ensemble Choral du Bugue e del coro « A Contretemps » (19).

Direttore: Jean Roux, pianista: Jean-Baptiste Cougoul

Programma: Stabat Mater (Jenkins)

Stabat Mater (Jenkins)

Magnificat (Vivaldi)

Carmina Burana (Carl Orff)

Opus 48 (Mendelssohn)

Espanol : Concert de l’ensemble Choral du Bugue

Concierto del Ensemble Choral du Bugue y del coro « A Contretemps » (19).

Director: Jean Roux, pianista: Jean-Baptiste Cougoul

Programa: Stabat Mater (Jenkins)

Stabat Mater (Jenkins)

Magnificat (Vivaldi)

Carmina Burana (Carl Orff)

Opus 48 (Mendelssohn)

