Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla de ZAriel Ramirez salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla de ZAriel Ramirez

salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Ariel Ramirez compositeur et pianiste argentin compose sa Misa Criolla en 1964. Cette messe en langue populaire sera interprétée par le choeur ECT dirigé par Maïa Paille et accompagné par l’ensemble Criollando dirigé par Joseph Pariaud.

.

salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 24 02 tachenbriand@gmail.com

English :

Argentine composer and pianist Ariel Ramirez composed his Misa Criolla in 1964. This popular-language mass will be performed by the ECT choir directed by Maïa Paille and accompanied by the Criollando ensemble directed by Joseph Pariaud.

L’événement Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla de ZAriel Ramirez Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence