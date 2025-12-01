Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla Rue Saint Sauveur Grignan

Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : 17 – 17 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Concert de l’Ensemble choral du tricastin Misa Criolla de Ariel Ramirez

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 24 02 tachenbriand@gmail.com

English :

Concert by the Ensemble choral du tricastin: Misa Criolla by Ariel Ramirez

