Concert de l’Ensemble Choral du Tricastin Misa Criolla Rue Saint Sauveur Grignan

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Tarif : 17 – 17 – 15 EUR
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Concert de l’Ensemble choral du tricastin Misa Criolla de Ariel Ramirez
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 14 24 02 tachenbriand@gmail.com
English :
Concert by the Ensemble choral du tricastin: Misa Criolla by Ariel Ramirez
