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Concert de l’Ensemble Choral’Aria, Église Sainte-Geneviève, Luynes

dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Geneviève · Luynes

Concert de l’Ensemble Choral’Aria, Église Sainte-Geneviève, Luynes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Geneviève
Adresse
Rue des Halles, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire

Concert de l’Ensemble Choral’Aria Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Sainte-Geneviève Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Ensemble Choral’Aria vous invite à un concert chorale dans le chœur de l’église Saint-Geneviève de Luynes.

Église Sainte-Geneviève Rue des Halles, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
L’Ensemble Choral’Aria vous invite à un concert chorale dans le chœur de l’église Saint-Geneviève de Luynes.

© Marc Dandurand

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