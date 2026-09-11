AGENDA · Luynes
Concert de l’Ensemble Choral’Aria, Église Sainte-Geneviève, Luynes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Geneviève · Luynes
Informations pratiques
Concert de l’Ensemble Choral’Aria Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Sainte-Geneviève Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’Ensemble Choral’Aria vous invite à un concert chorale dans le chœur de l’église Saint-Geneviève de Luynes.
Église Sainte-Geneviève Rue des Halles, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
L’Ensemble Choral’Aria vous invite à un concert chorale dans le chœur de l’église Saint-Geneviève de Luynes.
© Marc Dandurand
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