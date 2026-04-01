Concert de l’Ensemble classique Briovere Angey Sartilly-Baie-Bocage
Concert de l’Ensemble classique Briovere Angey Sartilly-Baie-Bocage dimanche 12 avril 2026.
Sartilly-Baie-Bocage
Concert de l’Ensemble classique Briovere
Angey 13 rue de La Forte Écurie Sartilly-Baie-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
L’ensemble classique BRIOVERE composé de 5 musiciens de Saint Lô, crée en 1982, vous propose un voyage dans le temps afin d’explorer les différents climats musicaux du XVI e au XX siècle. .
Angey 13 rue de La Forte Écurie Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 81 34 61 78 ph.fossey@laposte.net
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English : Concert de l’Ensemble classique Briovere
L’événement Concert de l’Ensemble classique Briovere Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2026-04-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts