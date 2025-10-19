Concert de l’Ensemble Clorinde Place du Chapitre Eymoutiers

Concert de l'Ensemble Clorinde

Concert de l’Ensemble Clorinde Place du Chapitre Eymoutiers dimanche 19 octobre 2025.

Concert de l’Ensemble Clorinde

Place du Chapitre Collégiale Sainte- Etienne Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Plongez dans un voyage musical à travers les siècles avec l’Ensemble Clorinde ! L’ensemble Clorinde constitué d’une quinzaine de choristes, accompagnés au piano par Eun-Young YOON, propose un programme vocal et sacré d’une grande variété. A écouter des compositeurs de la Renaissance Marenzio et Palestrina, deux représentants de la grande famille Bach, Johann Sebastian et Johann Ludwig pour la période baroque. Puis 3 compositeurs romantiques Mendelssohn, Franck et Rheimberger et pour la période moderne Stanford et Kaminski.   .

Place du Chapitre Collégiale Sainte- Etienne Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

English : Concert de l’Ensemble Clorinde

German : Concert de l’Ensemble Clorinde

Italiano :

Espanol : Concert de l’Ensemble Clorinde

L’événement Concert de l’Ensemble Clorinde Eymoutiers a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Portes de Vassivière