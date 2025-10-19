Concert de l’Ensemble Clorinde Place du Chapitre Eymoutiers

Concert de l’Ensemble Clorinde Place du Chapitre Eymoutiers dimanche 19 octobre 2025.

Concert de l’Ensemble Clorinde

Place du Chapitre Collégiale Sainte- Etienne Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Plongez dans un voyage musical à travers les siècles avec l’Ensemble Clorinde ! L’ensemble Clorinde constitué d’une quinzaine de choristes, accompagnés au piano par Eun-Young YOON, propose un programme vocal et sacré d’une grande variété. A écouter des compositeurs de la Renaissance Marenzio et Palestrina, deux représentants de la grande famille Bach, Johann Sebastian et Johann Ludwig pour la période baroque. Puis 3 compositeurs romantiques Mendelssohn, Franck et Rheimberger et pour la période moderne Stanford et Kaminski. .

Place du Chapitre Collégiale Sainte- Etienne Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

English : Concert de l’Ensemble Clorinde

German : Concert de l’Ensemble Clorinde

Italiano :

Espanol : Concert de l’Ensemble Clorinde

L’événement Concert de l’Ensemble Clorinde Eymoutiers a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Portes de Vassivière