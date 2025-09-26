Concert de l’Ensemble Coriolis Les Passagers du Vent Camaret-sur-Mer
Les Passagers du Vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère
26 septembre 2025 18:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
L’Association « La Traverse » invite l’ensemble Coriolis, Quatuor de flûte, violon/alto, violoncelle et guitare, pour un concert autour de Telemann, Rebay, Hersant et Schubert.
Aux » Passagers du Vent » à Camaret-sur-Mer
Vendredi 26 septembre à 18h .
Les Passagers du Vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 72 46
