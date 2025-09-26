Concert de l’Ensemble Coriolis Les Passagers du Vent Camaret-sur-Mer

Concert de l’Ensemble Coriolis Les Passagers du Vent Camaret-sur-Mer vendredi 26 septembre 2025.

Concert de l’Ensemble Coriolis

Les Passagers du Vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

L’Association « La Traverse » invite l’ensemble Coriolis, Quatuor de flûte, violon/alto, violoncelle et guitare, pour un concert autour de Telemann, Rebay, Hersant et Schubert.

Aux » Passagers du Vent » à Camaret-sur-Mer

Vendredi 26 septembre à 18h .

Les Passagers du Vent 3 Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 72 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de l’Ensemble Coriolis Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime