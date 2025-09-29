Concert de l’Ensemble Coriolis Kerferman Telgruc-sur-Mer
L’Association « La Traverse » invite l’ensemble Coriolis, Quatuor de flûte, violon/alto, violoncelle et guitare, pour un concert autour de Schubert, Boccherini, Haas, Gonzalez, Piazzolla etRebay
A la Cidredrie de Rozavern à Telgruc-sur-Mer
Lundi 29 septembre à 20h .
Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 16 04 72 46
