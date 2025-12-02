Concert de l’ensemble de clarinettes pour le vernissage d’exposition organisée par Scènes & Cinés Avenue Félix Gouin Istres

Concert de l’ensemble de clarinettes pour le vernissage d’exposition organisée par Scènes & Cinés

Mardi 2 décembre 2025. Avenue Félix Gouin AFPA Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Concert de l’ensemble de clarinettes pour le vernissage d’exposition organisée par Scènes & Cinés

Avenue Félix Gouin AFPA Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Class concert at the conservatory auditorium

German :

Konzert des Klarinettenensembles zur Eröffnung einer von Scènes & Cinés organisierten Ausstellung

Italiano :

Concerto dell’ensemble di clarinetti per l’inaugurazione della mostra organizzata da Scènes & Cinés

Espanol :

Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio

