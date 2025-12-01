Concert de l’ensemble de cuivres A3BB Village de Noël Avranches

Concert de l’ensemble de cuivres A3BB

Village de Noël Place Littré Avranches Manche

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

L’ensemble de cuivres A³BB de l’École des Arts fera résonner ses harmonies au cœur du merveilleux village de Noël.

L’ensemble de cuivres de l’Ecole des Arts Site d’Avranches, dirigé par Antoine Lusley, est composé d’une trentaine de musiciens dans différents pupitres d’instruments trompettes, cors, euphoniums, trombones, tubas et percussions. .

Village de Noël Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

