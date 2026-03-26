Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux
Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux dimanche 19 avril 2026.
Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx
Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Participation au chapeau
Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association organisatrice .
Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lca@gmail.com
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English : Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx
L’événement Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne