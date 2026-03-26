Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux

Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux

Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Église de Veyries

Ville : 47250 Labastide-Castel-Amouroux

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx

Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Participation au chapeau
Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association organisatrice   .

Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   patrimoine.lca@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx

L’événement Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne