Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx

Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Participation au chapeau

Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association organisatrice .

Église de Veyries Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lca@gmail.com

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English : Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx

L’événement Concert de l’ensemble de flûtes de Syrinx Labastide-Castel-Amouroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne