Concert de l’ensemble de la formation du Bagad de Perros-Guirec  par le Bagad Sonerien Bro Dreger☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec

Concert de l’ensemble de la formation du Bagad de Perros-Guirec par le Bagad Sonerien Bro Dreger☘️

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les sonneurs du Bagad Perrosien qui ont fait vibrer New-York l’année dernière, seront en concert pour nous offrir un moment fort et inoubliable. Résonnez au rythme des cornemuses et bombardes !

Gratuit Nombre de places limité .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’ensemble de la formation du Bagad de Perros-Guirec par le Bagad Sonerien Bro Dreger☘️ Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec