Concert de l’ensemble de la formation du Bagad de Perros-Guirec  par le Bagad Sonerien Bro Dreger☘️ Palais des Congrès Perros-Guirec

Concert de l’ensemble de la formation du Bagad de Perros-Guirec par le Bagad Sonerien Bro Dreger☘️
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Les sonneurs du Bagad Perrosien qui ont fait vibrer New-York l’année dernière, seront en concert pour nous offrir un moment fort et inoubliable. Résonnez au rythme des cornemuses et bombardes !
Gratuit Nombre de places limité .
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
