concert de l’ensemble de saxophones du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon Artisanat Junior auditorium Karl Riepp Dole

concert de l’ensemble de saxophones du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon Artisanat Junior

auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 19:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Programmation du CRD du Grand Dole, en partenariat avec l’association Musiques à Brac .

auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : concert de l’ensemble de saxophones du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon Artisanat Junior

L’événement concert de l’ensemble de saxophones du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon Artisanat Junior Dole a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE