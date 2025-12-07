Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg
Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg dimanche 7 décembre 2025.
Concert de l’ensemble des accordéons
6 rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00
2025-12-07
[NOEL EN OUTRE-FORET] Venez profiter de concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg !
Venez profiter de concert d'accordéons exceptionnel à l'abbatiale de Surbourg !
6 rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
English :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Come and enjoy an exceptional accordion concert at the Abbey Church in Surbourg!
German :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Genießen Sie ein außergewöhnliches Akkordeonkonzert in der Abteikirche von Surbourg!
Italiano :
[Venite a godervi un eccezionale concerto di fisarmonica nella chiesa abbaziale di Surbourg!
Espanol :
[NOEL EN OUTRE-FORET] ¡Venga a disfrutar de un excepcional concierto de acordeón en la iglesia abacial de Surbourg!
