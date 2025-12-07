Concert de l’ensemble des accordéons Surbourg

Concert de l’ensemble des accordéons

6 rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

[NOEL EN OUTRE-FORET] Venez profiter de concert d’accordéons exceptionnel à l’abbatiale de Surbourg !

6 rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Come and enjoy an exceptional accordion concert at the Abbey Church in Surbourg!

German :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Genießen Sie ein außergewöhnliches Akkordeonkonzert in der Abteikirche von Surbourg!

Italiano :

[Venite a godervi un eccezionale concerto di fisarmonica nella chiesa abbaziale di Surbourg!

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] ¡Venga a disfrutar de un excepcional concierto de acordeón en la iglesia abacial de Surbourg!

