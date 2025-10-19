Concert de l’Ensemble Discantus Eglise Saint-Amet de Nizon Pont-Aven

Concert de l’Ensemble Discantus Eglise Saint-Amet de Nizon Pont-Aven dimanche 19 octobre 2025.

Concert de l’Ensemble Discantus

Eglise Saint-Amet de Nizon 1 place du Calvaire Pont-Aven Finistère

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-19

Dirigé par Brigitte LESNE, l’ensemble DISCANTUS nous propose UN CHEMIN D’ETOILES, chants des pèlerins de Saint Jacques du Moyen- Age à nos jours.

Rattaché à bien des réalisations artistiques, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est notamment lié à un répertoire musical nourri par les pèlerins en recherche de soutien dans leur périple et dans leur cheminement spirituel.

Les six voix de femmes accompagnées de cloches à main, vièle, harpe et percussions nous invitent à voyager avec elles sur ces fascinantes routes.

Production du Centre de musique médiévale de Paris, avec le soutien de la DRAC d’Ile-de-France et de la SPEDIDAM.

HelloAsso Centre culturel Leclerc de Concarneau Eglise de Nizon le 19 octobre à 16h30. .

Eglise Saint-Amet de Nizon 1 place du Calvaire Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 87 89 44 63

