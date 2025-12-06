Concert de l’ensemble Elegie Munster
Concert de l’ensemble Elegie Munster samedi 6 décembre 2025.
Concert de l’ensemble Elegie
place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Concert de l’ensemble Elegie, direction Nicole Schwerer-Roll
Concert ensemble Elegie, direction Nicole Schwerer-Roll. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 69 20 67 deneli.mo53@orange.fr
English :
Concert by Ensemble Elegie, conducted by Nicole Schwerer-Roll
L’événement Concert de l’ensemble Elegie Munster a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de la vallée de Munster