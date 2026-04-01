Condéon

Concert de l’ensemble Femina Chorus

Eglise Saint-Marien Condéon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez découvrir un ensemble vocal de 10 femmes sous la direction de Pascal Aubert avec un répertoire du 16e au 21e siècle. Oeuvres de Lassus, Distler, Mozart, Perosi, Gumpelzheimer, Kickstat.

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Eglise Saint-Marien Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 86 11 26

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English : Concert de l’ensemble Femina Chorus

Come and discover a 10-strong female vocal ensemble conducted by Pascal Aubert, performing a repertoire spanning the 16th to the 21st century. Works by Lassus, Distler, Mozart, Perosi, Gumpelzheimer and Kickstat.

L’événement Concert de l’ensemble Femina Chorus Condéon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente