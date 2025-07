Concert de l’ensemble Fiamma & Foco Café-poème Livraisemblable Douarnenez

Concert de l’ensemble Fiamma & Foco

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

L’âme et le souffle

Un voyage baroque entre intériorité, passion et lumière

Sur la scène du Café-Poème Livraisemblable, l’ensemble Fiamma & Foco en trio avec Armelle Morvan (soprano), Maxime Chevrot (sacqueboute) et Marta Gliozzi (orgue) tisse un dialogue sensible entre la voix, le souffle et le silence.

De Frescobaldi à Telemann, en passant par Strozzi, Bovicelli et Vivaldi, ce programme explore les nuances de l’âme humaine de la ferveur intime aux élans du cœur, du murmure intérieur à l’éclat expressif.

Les œuvres choisies, tour à tour méditatives, flamboyantes ou rêveuses, invitent à une traversée musicale de l’émotion et du souffle ce lien fragile et profond qui relie corps et esprit.

L’ensemble Fiamma & Foco

Créé en 2015 par Marta Gliozzi, l’ensemble de musique ancienne FIAMMA & FOCO réunit des artistes engagés dans la vie musicale française. Passionnés par la musique ancienne et curieux de nouveautés artistiques enrichissantes, ils défendent avec ferveur la musique d’hier et d’aujourd’hui. Partageant la même sensibilité et la même exigence dans leur travail de chercheurs musiciens , ils aiment offrir au public des moments privilégiés, où la musique devient tour à tour méditation, discours rhétorique, envolée virtuose, jeu ou prière.

Marta Gliozzi dévoile son jeu tout en finesse, aussi bien à l’orgue positif, dans un registre intimiste, que sur les grandes orgues, selon le répertoire.

Armelle Morvan, soprano spécialisée dans la musique du XVIIe siècle, déploie sa voix cristalline et lumineuse et prend plaisir à entremêler son timbre pur avec les sonorités des instruments, dans un contrepoint chatoyant et plein de charme.

Les sons à la fois chauds et profonds des sacqueboutes alto et ténor de Maxime Chevrot enrichissent les divers caractères musicaux avec un jeu tout en équilibre, alternant intimité, luminosité et intensité. .

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 65 74 60 42

