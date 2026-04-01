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Concert de l’ensemble Fin’Amor Audes

Concert de l’ensemble Fin’Amor Audes dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Eglise Saint-Denis

Ville : 03190 Audes

Département : Allier

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Audes

Concert de l’ensemble Fin’Amor

Eglise Saint-Denis Audes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Découvrez le répertoire de l’ensemble polyphonique Fin’Amor sous la direction de Sylvie Michard lors d’un concert donné au profit de l’association Allier Sésame Autisme.
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Eglise Saint-Denis Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Discover the repertoire of the Fin’Amor polyphonic ensemble, directed by Sylvie Michard, at a concert in aid of the Allier Sésame Autisme association.

L’événement Concert de l’ensemble Fin’Amor Audes a été mis à jour le 2026-04-10 par Montluçon Tourisme

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