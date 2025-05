Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes »- Eglise de Heurtevent – Heurtevent Livarot-Pays-d’Auge, 8 juin 2025 17:00, Livarot-Pays-d'Auge.

Calvados

Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes »- Eglise de Heurtevent Heurtevent Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 17:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes » le dimanche 8 juin à 17h00 à l’église de Heurtevent.

Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes » le dimanche 8 juin à 17h00 à l’église de Heurtevent. .

Heurtevent Eglise

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

English : Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes »- Eglise de Heurtevent

Concert by Ensemble Hermione « Quatuor à cordes » on Sunday June 8 at 5pm at Heurtevent church.

German : Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes »- Eglise de Heurtevent

Konzert des Hermione-Ensembles « Streichquartett » am Sonntag, den 8. Juni um 17.00 Uhr in der Kirche von Heurtevent.

Italiano :

Concerto del Quartetto d’archi Hermione domenica 8 giugno alle 17.00 nella chiesa di Heurtevent.

Espanol :

Concierto del cuarteto de cuerda Hermione el domingo 8 de junio a las 17.00 h en la iglesia de Heurtevent.

L’événement Concert de l’Ensemble Hermione « Quatuor à cordes »- Eglise de Heurtevent Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-05-20 par OT CA de Lisieux Normandie