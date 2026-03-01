Concert de l’ensemble Hortus Musicalis

1 de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tenebrae petits motets du 17ème siècle, dont l’oeuvre majeure du compositeur français François Couperin.

Leçons de Ténèbres du mercredi-Saint, interpretés par l’ensemble Hortus Musicalis. .

1 de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 91 65 97 amokernger@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de l’ensemble Hortus Musicalis Gerstheim a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Ried