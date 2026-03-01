Concert de l’ensemble Hortus Musicalis Gerstheim
Concert de l’ensemble Hortus Musicalis
1 de l'Eglise Gerstheim
Samedi 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Tenebrae petits motets du 17ème siècle, dont l’oeuvre majeure du compositeur français François Couperin.
Leçons de Ténèbres du mercredi-Saint, interpretés par l’ensemble Hortus Musicalis. .
1 de l'Eglise Gerstheim 67150
