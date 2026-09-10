Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit présente les oeuvres de :

Soliste : Andrei Kavalinski, Trompette

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Symphonie n°6 en Fa M K. 43

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Symphonie n°83 « La poule »

JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778 – 1837)

Concerto pour trompette et orchestre

BILLETTERIE

en ligne (ATTENTION : toutes les places ne sont pas disponibles en ligne)

au Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

au Pari (21 rue Georges Clemenceau) du mardi au samedi de 14h à 18h

par téléphone au 05.62.93.30.93 ou 05.62.51.12.00

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

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English :

The Tarbes Hautes-Pyrénées Instrumental Ensemble, conducted by Emmanuel Petit, presents works by:

Soloist: Andrei Kavalinski, Trumpet

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Symphony No. 6 in F Major, K. 43

JOSEPH HAYDN (1732–1809)

Symphony No. 83, “The Hen”

JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778–1837)

Concerto for Trumpet and Orchestra

TICKET OFFICE

online (PLEASE NOTE: Not all seats are available online)

at the Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) Monday through Friday from 9 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

at the Pari (21 rue Georges Clemenceau) Tuesday through Saturday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

by phone at 05.62.93.30.93 or 05.62.51.12.00

L’événement Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Tarbes|CDT65