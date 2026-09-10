Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes
samedi 17 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées
TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit présente les oeuvres de :
Soliste : Andrei Kavalinski, Trompette
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
Symphonie n°6 en Fa M K. 43
JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)
Symphonie n°83 « La poule »
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778 – 1837)
Concerto pour trompette et orchestre
BILLETTERIE
en ligne (ATTENTION : toutes les places ne sont pas disponibles en ligne)
au Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
au Pari (21 rue Georges Clemenceau) du mardi au samedi de 14h à 18h
par téléphone au 05.62.93.30.93 ou 05.62.51.12.00
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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93
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English :
The Tarbes Hautes-Pyrénées Instrumental Ensemble, conducted by Emmanuel Petit, presents works by:
Soloist: Andrei Kavalinski, Trumpet
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
Symphony No. 6 in F Major, K. 43
JOSEPH HAYDN (1732–1809)
Symphony No. 83, “The Hen”
JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778–1837)
Concerto for Trumpet and Orchestra
TICKET OFFICE
online (PLEASE NOTE: Not all seats are available online)
at the Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) Monday through Friday from 9 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.
at the Pari (21 rue Georges Clemenceau) Tuesday through Saturday from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
by phone at 05.62.93.30.93 or 05.62.51.12.00
L’événement Concert de l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Tarbes|CDT65
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