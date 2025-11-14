Concert de l’Ensemble instrumental Scherzo Le Merlerault
Concert de l’Ensemble instrumental Scherzo Le Merlerault vendredi 14 novembre 2025.
Concert de l’Ensemble instrumental Scherzo
Les Authieux-du-Puits Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Concert donné par l’ensemble instrumental Scherzo, orchestre symphonique. .
Les Authieux-du-Puits Le Merlerault 61240 Orne Normandie raymond.lapie.musique@orange.fr
English : Concert de l’Ensemble instrumental Scherzo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de l’Ensemble instrumental Scherzo Le Merlerault a été mis à jour le 2025-10-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault