Concert de l’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes

Concert de l’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes samedi 4 octobre 2025.

Concert de l’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit, vous présente quelques-unes des oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart.

BILLETTERIE

au Théâtre Les Nouveautés, au Pari ou à l’entrée du concert

.

TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

English :

The Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, conducted by Emmanuel Petit, presents a selection of works by Wolfgang Amadeus Mozart.

TICKETS

at Théâtre Les Nouveautés, at Le Pari or at the concert entrance

German :

Das Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées unter der Leitung von Emmanuel Petit präsentiert Ihnen einige der Werke von Wolfgang Amadeus Mozart.

TICKETTERIE

im Théâtre Les Nouveautés, im Pari oder am Eingang des Konzerts

Italiano :

L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, diretto da Emmanuel Petit, presenta alcune opere di Wolfgang Amadeus Mozart.

BIGLIETTI

al Théâtre Les Nouveautés, al Pari o all’ingresso del concerto

Espanol :

El Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, dirigido por Emmanuel Petit, presenta algunas obras de Wolfgang Amadeus Mozart.

ENTRADAS

en el Théâtre Les Nouveautés, en el Pari o en la entrada del concierto

L’événement Concert de l’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de Tarbes|CDT65