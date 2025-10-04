Concert de l’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes
L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la direction d’Emmanuel Petit, vous présente quelques-unes des oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart.
BILLETTERIE
au Théâtre Les Nouveautés, au Pari ou à l’entrée du concert
TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93
English :
The Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, conducted by Emmanuel Petit, presents a selection of works by Wolfgang Amadeus Mozart.
TICKETS
at Théâtre Les Nouveautés, at Le Pari or at the concert entrance
German :
Das Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées unter der Leitung von Emmanuel Petit präsentiert Ihnen einige der Werke von Wolfgang Amadeus Mozart.
TICKETTERIE
im Théâtre Les Nouveautés, im Pari oder am Eingang des Konzerts
Italiano :
L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, diretto da Emmanuel Petit, presenta alcune opere di Wolfgang Amadeus Mozart.
BIGLIETTI
al Théâtre Les Nouveautés, al Pari o all’ingresso del concerto
Espanol :
El Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, dirigido por Emmanuel Petit, presenta algunas obras de Wolfgang Amadeus Mozart.
ENTRADAS
en el Théâtre Les Nouveautés, en el Pari o en la entrada del concierto
