Concert de l’ensemble Inventòr » Résistance Sud » Samedi 20 septembre, 18h30 Château de Montmaur – Domaine départemental des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

À l’occasion de la commémoration des 80 ans de la Libération, l’ensemble Inventòr présente son spectacle » La Chaîne », en hommage à Antoine Mauduit. Associant lectures d’archives et création contemporaine, ce concert- sepectacle retrace l’établissement du premier maquis français « la Chaîne », fondée au château de Montmaur et empreinte de la quête spirituelle de son créateur . Ensemble international Inventòr en formation trio : Frédéric Bousquet, euphone ; Cyril Cambon, percussions ; Stéphane Coutable, basson augmenté.

Château de Montmaur – Domaine départemental des Hautes-Alpes rue du château 05400 Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.hautes-alpes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cedra.hautes-alpes.fr/ »}] Bâti au pied de la montagne de la Coucherine et des contreforts du massif d’Aurouze, le château domine une plaine arrosée par la Béoux, la Sigouste et le Buëch.

Sa construction débute au XIVème siècle et s’étale sur quatre siècles, au cours desquels il subit de nombreuses transformations. Les plus importantes sont la construction de ses tours rondes en 1590 et la disparition de deux étages suite à deux incendies au XVIIème et XVIIIème siècles.

A l’intérieur, ses grandes salles d’apparat aux plafonds « à la française » ont conservé des cheminées monumentales en gypse. On y trouve aussi des décors peints dont les plus anciens datent de la Renaissance ainsi que des portes entièrement sculptées. Ses jardins ont été aménagés au XIXème siècle et le domaine conserve une très belle calade (cour pavée) encadrée par les anciens bâtiments fermiers.

Témoin des Guerres de Religions et de la Révolution française, le château fut pendant la Seconde Guerre Mondiale un lieu de résistance. Il accueillit Antoine Mauduit, Officier de réserve venant de la Légion étrangère, qui fonda le Mouvement National de Résistance des Prisonniers de Guerre et Déportés. Visite libre en juillet et août de 14h à 18h, du mardi au samedi. Visites guidées à 14h30 et 16h30 du mardi au samedi. Toute l’année visite sur rendez-vous pour les groupes.

© Inventòr