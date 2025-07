Concert de l’ensemble La Enzina 17e édition du Festival de Luth Eglise Saint-Martin Ladaux

Tarif : 8 – 8 – EUR

Comme tous les ans depuis 17 ans, l’association Le Jardin des Délices , organise son festival de luth, à Ladaux du 26 juillet au 31 juillet, avec deux concerts donnés à l’église de Ladaux. Ce concert d’ouverture, réunira les luthistes de l’Ensemble La Enzina, Laurence Postigo, Alice Thévenin et Thierry Darrigrand aux luths renaissance, théorbes et guitares baroques, dans un programme instrumental et vocal d’oeuvres françaises, italiennes et anglaises avec la participation de la chanteuse Barbara Bajor. .

Eglise Saint-Martin 5 Lieu-dit Le Bourg Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 75 45 22

