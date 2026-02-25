Concert de l’Ensemble La favorite Sarre-Union

Concert de l’Ensemble La favorite

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-04-19 17:00:00

L’ensemble Instrumental la Favorite a été créé à Strasbourg en 1987 composé de 4 Musiciens (deux flûtes à bec, viole de gambe et clavecin) par la suite il fonctionnera toujours à 4 musiciens (flûtes à bec, chant, viole de gambe et clavecin). Chaque musicien parcourant son propre chemin, il cesse son activité à 4 musiciens pour continuer en avec un duo flûte à bec et clavecin. Aujourd’hui il reprend vigueur en essayant de proposer un programme musical à nouveau à 4 musiciens (chant, flûte à bec, viole de gambe et clavecin) avec une possibilité de géométrie variable selon les programmes. .

rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr

