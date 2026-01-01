Concert de l’Ensemble La Furia Chapelle des soeurs de la charité Besançon

Concert de l’Ensemble La Furia

Chapelle des soeurs de la charité 1 bis rue des martelots Besançon

Gratuit

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’ensemble vocal professionnel La Furia vous invite à son deuxième concert à Besançon!

Le mot Incantation évoque instantanément la voix et la magie.

Il ouvre l’imaginaire au monde des croyances, un monde qui érige en règle l’acceptation du mystère, du non palpable, de l’inconnu.

Avec ce programme, nous tendons à réunir tous les rêveurs et tous ceux qui ont besoin de s’évader, mélomanes ou néophytes.

Nous souhaitons dépasser l’intellect, la rationalité, la connaissance même qui font parfois hésiter certaines personnes au seuils des concerts classiques.

Incantations s’articule autour de répertoires très variés.

La litanie du Livre vermeil de Montserrat, la musique minimaliste de Meredith Monk, les chants des sirènes du romantique Robert Schumann, les langages imaginaires et ensorcelants de Maurice Ohana se mêlent et vous convient à une expérience sensorielle extrêmement riche.

Chant: Caroline Michel, Mélanie Gavand, Estelle Dattin, Gladys Roupsard,

Marie-Bénédicte Rolland, Lucile Bailly-Gourevitch

Direction Marie Eumont

Prise de son/vidéo: Arche production: Noé Michaud .

+33 6 82 85 70 88 marie.eumont@gmx.fr

