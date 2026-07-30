Informations pratiques

Repentigny

Concert de l’Ensemble La Musardière

Eglise Saint-Martin Repentigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Musique classique

Le samedi 12 septembre 2026 à 17h l’église Saint-Martin de Repentigny accueillera l’Ensemble La Musardière. Fidèle à ce rendez-vous annuel, la talentueuse famille JOUBERT réunira trois générations de musiciens autour d’un programme riche et surprenant, où se mêleront musique classique, chant, humour et complicité.

La diversité des œuvres, le talent des musiciens et l’atmosphère chaleureuse qui se crée avec le public, font de ce concert un moment attendu, et accessible à tous, mélomanes comme simples curieux.

La participation est libre et les bénéfices de ce concert permettront de soutenir les actions de notre association en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine de Repentigny.

Un verre de l’amitié sera offert après le concert, ce qui vous permettra d’échanger avec les artistes. .

Eglise Saint-Martin Repentigny 14340 Calvados Normandie

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English : Concert de l’Ensemble La Musardière

A special moment in Repentigny.

More information to come.

L’événement Concert de l’Ensemble La Musardière Repentigny a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme