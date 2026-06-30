Concert de l’ensemble Les virtuoses de Cologne Perros-Guirec
samedi 8 août 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Concert de l’ensemble Les virtuoses de Cologne
Place de l’Église Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert des virtuoses de Cologne a l eglise saint Jacques de Perros Guirec !
Concerto de vivaldi (classique)
Le bon , la brute et le truand Ennio Morricone ( musique de film)
Ainsi qu un court texte de presentation
Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps. Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure. .
Place de l’Église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Concert de l’ensemble Les virtuoses de Cologne Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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