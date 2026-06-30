Informations pratiques

Perros-Guirec

Concert de l’ensemble Les virtuoses de Cologne

Place de l’Église Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert des virtuoses de Cologne a l eglise saint Jacques de Perros Guirec !

Concerto de vivaldi (classique)Le bon , la brute et le truand Ennio Morricone ( musique de film)

Ainsi qu un court texte de presentation

Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps. Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure. .

Place de l’Église Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Concert de l’ensemble Les virtuoses de Cologne Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec