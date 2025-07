Concert de l’Ensemble Magnétis A Quatre Voix Bach, Legrenzi, Vivaldi, Purcell. Pontorson

Concert de l’Ensemble Magnétis A Quatre Voix Bach, Legrenzi, Vivaldi, Purcell.

Place de l’Église Pontorson Manche

Début : 2025-08-03 17:00:00

fin : 2025-08-03 18:30:00

2025-08-03

Fondé en 2013, l’Ensemble Magnétis est dirigé par le violoniste Sébastien Bouveyron. Ensemble à géométrie variable, Magnétis se présente cet été en quatuor avec Anaïs Perrin (violon 2), Cédric Lebonnois (alto) et Elise Chemla (violoncelle).

L’Ensemble Magnétis poursuit son exploration du répertoire à quatre voix de la période baroque avec des œuvres à la richesse mélodique et polyphonique extraordinaire, du mystérieux Concerto Madrigalesco de Vivaldi, avec ses quatre mouvements (lent, vif, lent, vif), ses imitations fuguées et ses chromatismes le rapprochant bien plus de la sonate d’église que du concerto de soliste, jusqu’à la flamboyante Suite tirée de l’opéra Abdelazer de Purcell, en passant par la Sonate op.10 du compositeur vénitien Giovanni Legrenzi, dans laquelle les trois voix supérieures tissent un dialogue particulièrement intense soutenu par une basse jouant le rôle de fondement harmonique, ou encore les bouleversantes Fantaisies pour orgue An Wasserflüssen Babylon et Vor deinen Thron tret’ich hiermit de Bach, transcrites pour quatre cordes, et dans lesquelles il métamorphose les chorals luthériens à travers une architecture aussi savante qu’expressive.

Réservation par téléphone. Billetterie également sur place. .

Place de l’Église Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00

