UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Pernelle

Concert de l’Ensemble Magnétis Ferme du Vastel La Pernelle

mardi 4 août 2026 · Ferme du Vastel · La Pernelle

Concert de l’Ensemble Magnétis Ferme du Vastel La Pernelle

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Ferme du Vastel
Adresse
Fanoville
Ville
50630 La Pernelle
Département
Manche
Tarif

La Pernelle

Concert de l’Ensemble Magnétis

Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:30:00
fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Concert de l’Ensemble Magnétis avec Emilie Rose Bry, soprano œuvres de Vivaldi et Caldara.   .

Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle 50630 Manche Normandie +33 6 01 93 52 52  mfl.agora@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Ensemble Magnétis

L’événement Concert de l’Ensemble Magnétis La Pernelle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Val de Saire