AGENDA · La Pernelle
Concert de l’Ensemble Magnétis Ferme du Vastel La Pernelle
mardi 4 août 2026 · Ferme du Vastel · La Pernelle
Informations pratiques
La Pernelle
Concert de l’Ensemble Magnétis
Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:30:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert de l’Ensemble Magnétis avec Emilie Rose Bry, soprano œuvres de Vivaldi et Caldara. .
Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle 50630 Manche Normandie +33 6 01 93 52 52 mfl.agora@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’Ensemble Magnétis
L’événement Concert de l’Ensemble Magnétis La Pernelle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Val de Saire