Concert de l’Ensemble Magnétis Ferme du Vastel La Pernelle

mardi 4 août 2026 · Ferme du Vastel · La Pernelle

Informations pratiques

La Pernelle

Concert de l’Ensemble Magnétis

Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:30:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Concert de l’Ensemble Magnétis avec Emilie Rose Bry, soprano œuvres de Vivaldi et Caldara. .

Ferme du Vastel Fanoville La Pernelle 50630 Manche Normandie +33 6 01 93 52 52 mfl.agora@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Ensemble Magnétis

L’événement Concert de l’Ensemble Magnétis La Pernelle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Val de Saire