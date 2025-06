Concert de l’ensemble Matheus Les quatre saisons de Vivaldi Plouescat 27 juin 2025 20:30

Finistère

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Lorsqu’on demande à des enfants qui est le compositeur des célèbres Quatre Saisons , le nom de Vivaldi jaillit souvent sur leurs lèvres, sans la moindre hésitation. Écrites il y a 300 ans, ces pages sont devenues l’œuvre musicale la plus enregistrée et la plus populaire de toute l’histoire de la musique ! Avec son ensemble brestois Matheus, Jean-Christophe Spinosi, l’un des plus grands spécialistes de Vivaldi et violoniste de renom, nous invite à un voyage magique autour de ce chef-d’œuvre intemporel.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) un autre joyau de Vivaldi Laudate Pueri. Cette œuvre sacrée réunit la sublime voix de la soprano Nina Maestracci et l’orchestre dans un dialogue plein d’émotion, de couleur et de virtuosité, offrant ainsi une expérience musicale d’une rare intensité.

Placement numéroté, ouverture des portes à 19h45.

Ventes des billets :

– www.mairie-plouescat.fr (CB)

– L’Atelier Médiathèque, aux heures d’ouverture (chèques et espèces) .

Eglise Saint Pierre

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

