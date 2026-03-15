CONCERT DE L’ENSEMBLE MG12 ET D’ELEVES Conservatoire Mayenne Communauté Mayenne

CONCERT DE L’ENSEMBLE MG12 ET D’ELEVES

Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 12:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

RDV à l’auditorium du Grand Nord pour un concert de l’ensemble MG12 et d’élèves.

Les élèves des classes de la chorale d’enfants, de guitare, de contrebasse et de percussions du Conservatoire se produisent en 1ère partie du concert avec les musiciens de l’ensemble MG21. Ceux-ci s’associent en 2ème partie à la flûtiste Shao-Wei Chou pour une 1ère audition de Paysage avec ruisseau composée par Ivane B. Bellocq.

Tout public

Gratuit .

Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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English :

Join us at the Grand Nord auditorium for a concert by the MG12 ensemble and students.

L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE MG12 ET D’ELEVES Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co