Concert de l’ensemble Munichois INNtegral Rue des Signeux lieu-dit Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire

Bonnay-Saint-Ythaire

Concert de l’ensemble Munichois INNtegral

Rue des Signeux lieu-dit Saint-Hippolyte Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

INNtegral, ensemble Munichois composé d’une dizaine de musiciens sous la direction de la cheffe d’orchestre Susanne Winter, nous propose, avec l’association Le Renouveau de Saint-Hippolyte, un concert de musique de chambre dans le cadre exceptionnel du doyenné de Saint-Hippolyte.

Au programme de ce concert

un voyage parmi les concertos et arias baroques de Haendel et Purcell, ainsi que les œuvres de musique romantique et impressionniste de Jean Sibelius, Alexandre Glazounov et Henri Casadesus.

La vente des billets se fait sur place ou par billetterie en ligne

Le concert se déroule à ciel ouvert, dans l’église de Saint-Hippolyte, ancien doyenné de l’abbaye de Cluny.

– En cas de pluie, repli au Domaine de Morlay, situé à 2km, au 4 route de Morlay, 71460 Bonnay-Saint-Ythaire –

Une buvette est proposée aux spectateurs. .

Rue des Signeux lieu-dit Saint-Hippolyte Doyenné de Saint-Hippolyte Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de l’ensemble Munichois INNtegral

L’événement Concert de l’ensemble Munichois INNtegral Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)